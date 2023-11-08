世貿檢討台貿策 接約400提問

【本報綜合報道】世界貿易組織昨日至明日舉行第5次台灣貿易政策檢討會議，台灣經濟部次長陳正祺說明相關政策及經貿發展成果。台灣經濟部貿易署表示，目前其他成員國或地區對台灣提出近400項提問，但未包括中國大陸對台灣貿易壁壘調查的議題。

陳正祺率領行政院經貿談判辦公室、大陸委員會、通訊傳播委員會、金融監督管理委員會、外交部、經濟部能源署、投資促進司及國際貿易署等部會代表與會，會議首日說明近年來台灣重要經貿政策、經貿發展成果，以及對整體經貿情勢的看法，並且強調台灣一向維護自由貿易與多邊經貿體制的立場。翌日會議回應其他成員國或地區的提問，說明台灣經貿體制及政策。

大陸未提貿易壁壘議題 台灣貿易署官員表示，中國大陸、美國、菲律賓等18個成員國或地區提出問題，議題涵蓋總體經濟、農業、漁業、服務業、產業、能源與投資等；又指中國大陸日前對台灣啟動貿易壁壘調查，涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品等，但並未在貿易政策檢討會議提出相關問題。