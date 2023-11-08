國企駐外負責人 涉諜囚6年

王男

【本報綜合報道】四川省國家安全機關周一公布，近期破獲一宗間諜案件，成都市一名王姓男子原是西南某大型國企駐海外機構負責人，此企業10多年前因重要產業領域的國際競爭被境外間諜情報機關炮製「中國間諜案」，捲入持久的海外訴訟案中。成都市中級人民法院近日一審判決，王男觸犯為境外非法提供情報罪，判處監禁6年，剝奪政治權利兩年，並沒收個人財產50萬元人民幣（約54.3萬港元）。

利用公司漏洞向外供情報 四川省國家安全機關辦案幹警表示，王男辦理全家移民的情況與正常合法途徑嚴重不符，引發有關部門關注。國家安全機關搜查他在成都市住所，查獲大量其所在企業相關的文件資料，包括與移民材料相應的文件底本。

經國家保密部門鑑定，王男向境外提供的資料中，有14份屬於中國法律所定義的情報。

辦案幹警表示，王男主動按照外國間諜情報機關的授意，提供相關情報作為惡意指控中方企業的所謂「證據」、「證詞」，導致中方企業無法正常開展國際經營業務，中方產業鏈發展因此受到技術封鎖、打壓遏制，損失難以估量。四川省國家安全機關認為，王男利用公司管理漏洞，私自獲取並向境外提供資料和情報，暴露相關部門在工作中的短板。