中國人民大學 設國家安全學系

【本報綜合報道】為落實總體國家安全觀，健全國家安全體系，構建國家安全人才基礎，國務院學位委員會、教育部2020年12月正式批准設置「交叉學科」門類下「國家安全學」一級學科。為響應國家重大戰略需求，中國人民大學近日決定在國際關係學院下設立國家安全學系。

培養碩士及博士

國家安全學系主要培養國家安全思想與理論、國家安全戰略、國家安全治理等方向的博士研究生，以及國家安全戰略與政策、國家安全管理與保障等方向的碩士研究生。在人才培養上以政治學為基礎，推動與公共管理、法學、經濟學等學科的跨學科培養，探索與網絡安全、大數據、人工智能等領域的文理交叉。現有師資主要來自國際關係學院相關系所。此外，學校相關院系的師資也共同參與國家安全學學科建設和人才培養。