中澳宣布重啟總理年度會晤

【本報綜合報道】正在訪華的澳洲總理阿爾巴內塞昨日在北京人民大會堂，與中國國務院總理李強舉行會晤。李強在會上引用中國諺語說「一回生，二回熟」、「第三次見就是老朋友」，並宣布兩國自此將重啟一年一度的中澳總理年度會晤。

李強在北京人民大會堂為阿爾巴內塞舉行歡迎儀式，解放軍海陸空三軍儀仗隊在現場迎接。二人之後舉行正式會晤，討論貿易、人權、外交和地區安全等議題。李強表示，在中國社交媒體看到很多關於阿爾巴內塞訪華的短片，包括他演講和身穿運動服跑步的影片，稱「大家都說有個澳洲來的帥哥，大家對雙邊關係的進一步改善都感到歡欣鼓舞」。

阿爾巴內塞表示，澳中兩國的地緣距離、經濟互補和人與人之間的緊密聯繫，讓兩國當前以至未來都是重要夥伴。他強調，這也是為何全面恢復兩國自由不受阻礙的貿易如此重要，一起解決共同面臨的氣候、跨國犯罪等挑戰，並討論建立穩定繁榮的區域和全球秩序。

中國歐盟下月峰會 另一方面，歐盟委員會主席萊恩周一表示，中國和歐盟下月舉行峰會，屆時她與歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾將訪華並出席會議。中方暫未確認會議日期。