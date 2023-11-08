黑龍江又塌體育館3死

正下暴雪 7初中生室內打球遇險 黑龍江省齊齊哈爾市今年7月發生中學體育館塌頂事故，造成11人死亡後，同省佳木斯市樺南縣周一有體育館部分坍塌，造成3人死亡；涉事場館隸屬於樺南縣新陽光健身俱樂部，俱樂部負責人事後被警方控制。坍塌被指與降雪有關，縣長事發前3個月曾經檢查體育館的安全情況；事故原因正在進一步調查。

事發周一晚上7時40分，該採用兩層框架結構、建築面積約2,533平方米的體育館西側二樓籃球區域坍塌，坍塌面積675平方米。當時現場有7名初中生，他們相約到上址打籃球，期間有人發現屋頂異常並跑向門口，隨即屋頂坍塌。

3人逃出 4人被困 其中3人自行脫險，當中一人輕傷；餘下4人被困，其中一人率先獲救送院治療，其餘被困人士在救出後，經醫院搶救無效死亡。附近商戶稱事發時聽到巨響；樺南縣人民醫院表示，截至當晚9時接收兩名傷者均為學生，生命體徵平穩，意識清醒，其中一人骨折。

內地傳媒報道，樺南縣氣象台當天上午8時34分起發布暴雪橙色預警信號，過去6小時降雪量10毫米以上且持續降雪；中央氣象台指周一東北地區降雪進入最強時段。涉事體育館是樺南縣悅城廣場全民健身體育館，據樺南縣政府網站消息，今年7月24日，樺南縣委副書記、縣長程顯峰到事發體育館視察安全工作落實情況；上周六，該縣召開防範應對極端天氣會議，多個部門匯報工作準備情況及進行安排部署。

另一方面，黑龍江省周一開始出現暴雪，哈爾濱市內9個縣市降雪量超過歷史同期極值。因應暴雪，中國鐵路哈爾濱集團公司近日採取旅客列車停運、調整運行區段等措施。

1名男子凍死街頭 該省七台河市勃利縣一名男子凍死街頭，社區工作人員表示，懷疑男子非正常死亡，警方介入調查。縣政府新聞辦昨日確認事主死亡，地點在家門口附近；又指他不是流浪漢，而是某公司正式員工，當天因傷在家休養，事前曾經飲酒。本報綜合報道