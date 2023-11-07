美國以色列雙輸 哈馬斯死裏求生

以巴之爭，美國與以色列都會得不償失。

以色列失的是暴露了它的政治性質。不但不與西方的民主人權自由平等掛上鈎，以往造就的假象再掩蓋不了，赤裸裸地成為西方的對立面──宗教主義、種族歧視竟至種族滅絕。

政府行事所謂的法治，竟然是二、三千年前的舊約聖經，用神之名行部落野蠻行徑。極端主義的傾向，比伊斯蘭教更甚。它不可能是西方價值、西方政治的同路人。西方與之有着關係，便是被其欺騙，乃至被其收買？以往以巴衝突還是由猶太的左翼工黨進行妥協，如今以色列政權的徹底右傾，且右傾至宗教主義、種族主義。

雙重標準 誠信破產 從今次以色列在聯合國會上的咆哮，是與所有國家為敵，應是想與西方和國際社會決裂，只是拉着美國來作政治保護。但也是與美國的民主政治有所衝突，依賴幕後游說、收買政客。當美國國內民意也開始沸騰之下，以色列可以保證美國政治的臣服嗎？

美國失的是西方的精神與政治領導。精神上美國代表西方價值或歐洲價值，卻盡在對烏克蘭和以色列的雙重標準中破產。俄羅斯在烏克蘭戰爭是種族滅絕，以色列在加薩和巴勒斯坦的暴行則不是，國際上有誰會相信呢？當聯合國亦認定以色列在加薩行動是戰爭罪行，連聯合國人員、新聞人員、醫護人員也被故意炸死，惡行更超越種族滅絕。美國不停地維護，卻拿不出辦法來迫使以色列停炸平民，它怎可代表普世價值？美國與歐洲社會也難接受其代表西方價值、歐洲價值。

在西方以外，美國政府的道德是完全破產，失去任何國家的政治信任。政治上，美沒法勸阻以色列。美以關係，似乎變成以色列為主、美國為從，美國只是乖乖地撥經費援助以色列，輸送軍備和派部隊戰艦保護。美國不只是以色列的保鏢，且是以色列的提款機。在烏克蘭戰爭中，美國主宰，歐盟與烏克蘭只能跟隨聽指揮行事。以巴之爭便是翻轉過來的一大對比，或許更準確地呈現美國的政治實質。其他國家，無論是歐盟、烏克蘭及非西方國家，又怎樣會相信美國的政治領導呢？

美國阻止不了以色列政權在加薩地帶的種族滅絕行動，全球反猶太的聲勢正在如潮大漲。美國與歐洲政府可怎樣抑制，由反猶反戰而成反政府的鬥爭？莫非倣效內塔尼亞胡政權？

研究所所長 陳文鴻