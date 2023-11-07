兩岸國際

機動三輪車賽 「媲美」F1
一級方程式賽車（F1）深受不少人歡迎，印度有一班人卻突發奇想，進行機動三輪車比賽，吸引大量網民關注。網傳影片可見，3輛機動三輪車在賽道上一較高下，其中一輛在通過彎道後遙遙領先，距離勝利愈來愈近，但影片並未顯示比賽最終結果。有網民感嘆很想去現場看這場比賽，更有人形容比賽比今年F1賽事更有趣。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc