台灣成立首個腦庫 病人遺愛造福社會

針對治療認知障礙症等

全世界過去已經有150個腦庫，由於台灣沒有自己的腦庫，需要進行人類腦組織研究時，往往必須向美國等國申請，拿到的組織非常有限，都是病人手術後的剩餘檢體，且基因型、疾病樣態存在差異。腦庫成立的幕後推手，台灣腦庫協會理事長、台大醫院神經部主治醫師謝蒼松表示，台灣有自己的腦庫，才能回答自己的問題，因此建立台灣專屬腦庫有其必要性。他形容台灣腦庫是個大愛的計劃，起源於罕見疾病病友們的心願，有位病人每次回診都會告訴他：「我走了，但我希望我的腦神經組織可以留下來，提供醫學研究，開發新的治療。」