台灣成立首個腦庫 病人遺愛造福社會
歷經6年，台灣第一個腦庫「台大醫學院台灣腦神經組織人體生物資料庫」前日在台灣大學揭牌成立，未來將針對認知障礙症、葛雷克氏症等病患捐贈的腦部做研究，找到更準確的治療方式，或研發藥物救治病人。
針對治療認知障礙症等
全世界過去已經有150個腦庫，由於台灣沒有自己的腦庫，需要進行人類腦組織研究時，往往必須向美國等國申請，拿到的組織非常有限，都是病人手術後的剩餘檢體，且基因型、疾病樣態存在差異。腦庫成立的幕後推手，台灣腦庫協會理事長、台大醫院神經部主治醫師謝蒼松表示，台灣有自己的腦庫，才能回答自己的問題，因此建立台灣專屬腦庫有其必要性。他形容台灣腦庫是個大愛的計劃，起源於罕見疾病病友們的心願，有位病人每次回診都會告訴他：「我走了，但我希望我的腦神經組織可以留下來，提供醫學研究，開發新的治療。」
台灣神經罕見疾病學會理事蕭丞宗表示，腦庫的成立只是開始，後續如何運作，讓大愛發揮最大功效，更具挑戰。他指捐腦雖不像器官捐贈能直接救活另一名病人，但仍可造福社會，呼籲民眾加入捐腦行列。本報綜合報道
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