1500盆菊花比併 「沽水錦霞」稱王

鬥菊習俗可追溯至宋代

本屆擂台賽共邀請來自國內十餘城市40多個養菊單位和眾多民間養菊高手參加，徵集來的菊花作品包括獨本菊、多頭菊、雜錦菊、盆景菊等，以菊展形式布置在各處景觀，結合菊花形態、歷史文化和應用形式進行設計，讓市民遊客可信步在菊花小景中近距離觀賞。經專家評審，7盆精品菊花作品入圍決賽，並依照株形完美、長勢優良、花形優美、花色純正等評比標準，投票選出本屆擂台賽「菊王」。