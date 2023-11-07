1500盆菊花比併 「沽水錦霞」稱王
【本報綜合報道】第十四屆北京菊花擂台賽前日在北京中國插花藝術博物館舉辦，集中展出精品菊花品種500個、1,500盆。經過激烈角逐，天津水上樂園選送的「沽水錦霞」成為「菊王」。
鬥菊習俗可追溯至宋代
本屆擂台賽共邀請來自國內十餘城市40多個養菊單位和眾多民間養菊高手參加，徵集來的菊花作品包括獨本菊、多頭菊、雜錦菊、盆景菊等，以菊展形式布置在各處景觀，結合菊花形態、歷史文化和應用形式進行設計，讓市民遊客可信步在菊花小景中近距離觀賞。經專家評審，7盆精品菊花作品入圍決賽，並依照株形完美、長勢優良、花形優美、花色純正等評比標準，投票選出本屆擂台賽「菊王」。
菊花在中國有着悠久的栽培和應用歷史，是中國十大名花之一，老北京秋冬時節「鬥菊」的習俗可以追溯至宋代。擂台賽期間，承辦單位之一「北京世界花卉大觀園」專題設置菊花為主的家庭園藝展區，希望通過相關場景拓展更多菊花居家布置創意，讓菊花能夠走進千家萬戶。
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