兩岸國際

餐廳槍傷4人 俄拳王被捕

俄羅斯首都莫斯科市中心一間餐廳附近周日發生槍擊案，導致4人受傷並住院。疑犯已被捕，為俄羅斯歐洲拳擊錦標賽冠軍伊萬諾夫。警方初步查明，37歲的伊萬諾夫因與他人因瑣事在啤酒餐廳發生糾紛並演變為衝突，疑犯持槍擊傷4人後隨即逃離現場，後被警方發現並拘捕。（綜合報道）
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