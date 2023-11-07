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空氣污染 新德里小學停課
印度首都新德里空氣污染持續，周日空氣質素指數一度達到482，屬「嚴重＋」級別。當地教育局長阿蒂希宣布，鑑於該市污染程度不斷上升，首都所有小學將關閉至周五。新德里空氣污染問題常於11至2月冬季期間加劇，主要源於車輛廢氣排放、稻草燃燒、放鞭炮和其他污染源。（綜合報道）
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