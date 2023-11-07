美國前市長愛易服 遭網暴吞槍亡
【本報綜合報道】美國亞拉巴馬州史密斯站（Smiths Station）前市長兼牧師科普蘭（F.L. “Bubba” Copeland），疑因日前遭當地媒體曝光其私下愛好跨性別變裝，於上周五吞槍自殺。他生前曾經形容自己成為網絡欺凌目標，許多事情都被斷章取義。
當地媒體曝光變裝照片
62歲的科普蘭與妻子育有3名子女，在當地頗具民望。當地一間保守派傳媒上周三報道，科普蘭私下喜好跨性別變裝，指他以「Brittini Blaire Summerlin」的名字在網上發表跨性別色情作品，同時曝光多張科普蘭身穿女裝和化妝的照片。科普蘭事後表示，這是為紓解壓力而做的無害嗜好，稱妻子亦知道此事，直言愛好不會改變其生活，也不會使他放棄忠於家庭，以及對城市和教會的服務及奉獻。
至上周五中午，科普蘭疑似難以抵抗備受輿論的壓力，在被警車執行福利檢查並跟監期間，突然停在路邊吞槍自殺，於當地下午5時許被宣布死亡，當局之後會驗屍。
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