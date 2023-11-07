菲總統擬出訪美國印太司令部

小馬可斯

【本報綜合報道】中國與菲律賓有關南海主權爭議的摩擦加劇之際，印度政府提出向菲律賓提供至少7架直升機，將用於菲律賓海岸防衞隊在該國發生災害時的救援和人道主義工作。另有日本傳媒周日引述消息指，菲律賓總統小馬可斯計劃本月訪問在夏威夷的美國印太司令部總部，並發表安全政策演說。

印度提供直升機 助菲救援 小馬可斯周日宣布，印度向菲律賓海岸防衞隊提供直升機，將大大協助菲律賓政府加強國家在救援和人道主義工作方面的能力，也將為菲律賓海岸防衞隊的海上行動作出巨大貢獻。他指出，雖然搜救始終是首要考慮，但菲方仍然需要應對一個持續存在的問題，強調必須提高自身的能力，暗指近來與中國在南海的紛爭。菲律賓交通部周日宜布，日本向海岸警衞隊追加提供5艘大型巡邏船。

日本傳媒引述知情人士指，小馬可斯計劃本月中出席在美國加州三藩市舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會後，轉往夏威夷訪問美國印太司令部總部，並跟該司令部司令阿奎利諾等美軍不同軍種的將領會談。

分析認為，一國元首訪問外國軍方區域司令部很不尋常，小馬可斯此舉可能是向中國示意，菲方在防衞方面靠攏美方。