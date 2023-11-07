澤連斯基稱俄不撤軍 堅拒和談

【本報綜合報道】對於有報道指西方官員向烏克蘭建議展開和談，烏克蘭總統澤連斯基周日否認，強調除非俄羅斯軍隊撤離國境，否則他不準備與莫斯科展開談判。

在一名烏克蘭高級指揮官表示俄烏衝突陷入僵局後，有報道指出，美國和歐洲官員已經就談判結束戰爭一事，與烏克蘭政府商討，澤連斯基對此作出評論。他在美國全國廣播公司新聞節目表示：「（美國）知道我不準備與恐怖分子談，因為他們的話一文不值。我和俄羅斯人毫無聯繫，他們知道我的立場。」

澤連斯基表示，這場衝突已經進入艱難形勢，但再度否認戰爭陷入僵局。他表示：「在前線，這不是秘密，我們沒有空防。那是俄羅斯得以掌控制空權的原因。如果他們掌控整個天空，那麼在取得防空系統之前，我們都無法迅速推進。」

欲邀特朗普訪烏 此外，澤連斯基邀請美國前總統特朗普到烏克蘭訪問，以「親眼看看俄羅斯總統普京向烏克蘭發動的戰爭所造成的後果」。

特朗普一直批評拜登政府對烏克蘭的支持，揚言一旦重返白宮可能24小時內結束俄烏戰爭。澤連斯基對此表示：「如果他（特朗普）能來這裏，我需要用24分鐘時間向特朗普總統說明他處理不了這場戰爭，他無法帶來和平，原因在於普京。」