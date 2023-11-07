聲言核彈轟加薩 以部長遭處分

【本報綜合報道】以色列耶路撒冷事務及遺產部長埃利亞胡（Amichai Eliyahu）周日受訪時表示，對巴勒斯坦加薩地帶投擲核彈是選項；此言一出引發爭議，他已經遭處分暫停出席內閣會議。

報道指，埃利亞胡是總理內塔尼亞胡聯合政府中的極端民族主義派成員。他向國內電台指，在巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯上月7日對以色列西南部發動致命襲擊後，他不完全滿意以方對加薩地帶的報復規模。主持人在節目問埃利亞胡，他是否支持對加薩地帶投擲某種核彈以殺光所有人，他回答「那是一種選項」。內塔尼亞胡辦公室立即發表聲明，表示埃利亞胡被勒令暫停參與政府會議，直到獲得進一步通知，原因是他的言論脫離現實，以色列力圖不傷害加薩的非戰鬥人員。

反對派促解除職務 反對派領袖拉皮德呼籲把埃利亞胡解職，他在社交網寫道：「政府內存在激進分子，危及我們以及擊敗哈馬斯並帶回所有人質的戰爭目標。」此外，國防部長加蘭特指埃利亞胡的言論毫無根據，並稱幸好這些人並未負責以色列的安全。

值得留意的是，以色列政府一直無公開承認或否認擁有核武，外界普遍相信以色列是現今唯一擁有核武的中東國家。美國科學家聯盟估計，以色列擁有不足100枚核彈，最可信的數字是90枚，由戰機、陸基彈道導彈甚至可能是海基巡航導彈投射。