以軍圍加薩城 48小時內殺入

內塔尼亞胡強調 240人質未獲釋拒停火 以色列國防軍地面部隊把巴勒斯坦加薩地帶「一分為二」後，繼續進攻北部地區，周日宣稱已經包圍加薩城，有指最快48小時內攻入。面對國際社會要求停火停戰的呼聲及壓力日增，以色列總理內塔尼亞胡周日對此予以拒絕，強調除非巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯，釋放上月7日越境擄走的全數逾240名人質。

以色列上月27日對加薩地帶展開「擴大地面行動」，兵分三路進攻北部地區；經過連日快速行軍後，成功從中間位置把加薩地帶「切開」。以色列國防軍周日表示，從東面攻入加薩地帶的部隊抵達地中海沿岸並守住陣地，「今天出現北加薩及南加薩」，意味完全包圍位於北部地區的加薩城，但同時容許該地區的平民往南撤離。

開放人道走廊撤走平民 以色列國防軍宣布，周日上午10時至下午兩時開放一條「人道主義走廊」，容許平民沿着早前被切斷的薩拉丁大道，從加薩地帶北部地區撤離前往南部地區；目前估計自軍事行動展開以來，已經有大約80萬人走到南部地區，但很多人仍然堅持留守加薩城在內的北部地區，理由是南部地區出現人道主義問題及繼續遭以色列空襲。戰況方面，以色列國防軍昨日宣稱過去一天，地面部隊奪取哈馬斯在加薩地帶北部地區一個據點，同時空襲大約450個屬於哈馬斯的設施，又指廣泛地空襲恐怖分子在地面及地底設施，已經對哈馬斯造成重大傷害；哈馬斯形容空襲是強烈空襲。追蹤戰況的網上地圖亦顯示，以色列地面部隊在沿岸地區向南進軍，繼續取得進展。

遊樂場內藏火箭發射器 與此同時，以色列國防軍周日公開影片，宣稱士兵在加薩地帶北部地區的平民區發現哈馬斯火箭發射點，涉及4個地下發射器，距離兒童游泳池只有5米，與民居相距30米；士兵也在兒童遊樂場及遊樂園發現一批火箭發射器。以色列國防軍在聲明表示，這進一步證明恐怖組織哈馬斯，持續利用平民作為人盾，用於恐怖活動方面。

內塔尼亞胡在南部一個空軍基地發表談話時重申以色列立場，他表示：「如果人質沒有返回就不會停火，應該把這個字（停火）從字典徹底刪除。我們對盟友和對敵人都是這麼說。我們絕對會繼續下去，直至擊敗他們。我們別無選擇。」本報綜合報道