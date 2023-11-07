巴人主席晤美卿 促以軍停火

美國國務院在布林肯離開約旦河西岸地區後才公布消息，他與阿巴斯會面約一小時，兩人在會後都未有發表講話或見記者。美國國務院高級官員透露，布林肯向阿巴斯表示，巴勒斯坦當局應該在加薩地帶的未來上發揮核心作用。美國國務院發言人表示，布林肯重申美方致力促成向加薩地帶提供人道援助，並表明不得強迫巴人流離失所，又指要制止約旦河西岸地區針對巴人的極端主義暴力行為，追究責任；又指美方致力於實現巴人建立巴勒斯坦國的合法願望。