巴人主席晤美卿 促以軍停火
【本報綜合報道】美國國務卿布林肯周日在嚴密維安戒備下，無預先公布突訪約旦河西岸地區，與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯會面；對方要求以色列在加薩地帶立即停火，並允許人道援助進入。
美國國務院在布林肯離開約旦河西岸地區後才公布消息，他與阿巴斯會面約一小時，兩人在會後都未有發表講話或見記者。美國國務院高級官員透露，布林肯向阿巴斯表示，巴勒斯坦當局應該在加薩地帶的未來上發揮核心作用。美國國務院發言人表示，布林肯重申美方致力促成向加薩地帶提供人道援助，並表明不得強迫巴人流離失所，又指要制止約旦河西岸地區針對巴人的極端主義暴力行為，追究責任；又指美方致力於實現巴人建立巴勒斯坦國的合法願望。
布林肯另赴伊拉克
布林肯同日稍後轉往伊拉克首都巴格達，他身穿避彈衣乘坐直升機降落巴格達綠區，與伊拉克總理蘇丹尼會面。布林肯譴責針對駐伊拉克美軍的襲擊，指親伊朗民兵發動的襲擊或威脅完全不可接受。
布林肯又指，雖然至今已經有100輛貨車運送人道救援物資進入加薩地帶，但仍然遠遠不夠應付需求，美方正在努力確保出於人道援助的暫時停火，以便推進多個優先事項。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：