土耳其美軍基地 爆發撐巴人示威

【本報綜合報道】以巴衝突觸發全球多地的反以及反美示威，在美國位於土耳其東南部的因吉爾利克空軍基地外，周日有支持巴勒斯坦的集會，示威者一度試圖闖入基地，當地警方發射催淚彈及水炮阻止；上址部署20枚美國B61-3/4型重力核彈。

該地部署B61-3/4重力核彈 上述集會由土耳其一個人權組織主辦，有數百人參加，正值美國國務卿布林肯抵達安卡拉訪問商討以巴局勢前數小時。示威者抗議以色列襲擊加薩地帶，以及美國支持以色列；他們之後與警方爆發衝突，不但推倒路障，向身穿防暴裝備的警員投擲石頭、膠椅和其他雜物，甚至扭打在一起，之後更有人開始衝向基地並企圖突破圍欄。爆發衝突後，主辦單位呼籲參加者不要攻擊警方，並宣布提前結束示威活動。

因吉爾利克空軍基地由土耳其擁有，美國空軍以至英國皇家空軍都是用家，作為進出中東地區的戰略據點。根據美國科學家聯盟的資料，美國在海外部署100枚B61-3/4型重力核彈，分布在5個國家、6個基地，除了土耳其因吉爾利克空軍基地外，還有比利時小布羅赫爾空軍基地、德國比謝爾空軍基地、意大利蓋迪空軍基地及阿維亞諾空軍基地、荷蘭沃爾克爾空軍基地，但只有土耳其戰機無法掛載美方核彈。