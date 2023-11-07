美核潛艇緊盯中東 防局勢更失控

俄亥俄級巡航導彈核潛艇基本規格

配備154枚巡航導彈 過航蘇彝士運河 美國為了阻止伊朗為首的「抵抗軸心」勢力擴大升級以巴衝突，最近接二連三增兵中東地區強化威懾力量。繼艾森豪威爾號航空母艦打擊群上周六穿越埃及蘇彝士運河由東地中海進入紅海後，一艘配備154枚射程接近1,000公里的巡航導彈的核潛艇，周日亦通過同一戰略航道現身，大幅增加美方在區內的火力。

神盾驅逐艦格雷夫利號隨行 根據美國國防部周一發布的照片，俄亥俄級巡航導彈核潛艇佛羅里達號以浮出水面的航行方式過航蘇彝士運河，隨行還有神盾驅逐艦格雷夫利號。照片說明提到，上述兩艦隸屬於艾森豪威爾號航空母艦打擊群，準備好回應一系列的突發事件，以支援國家安全方面的優先事宜。佛羅里達號今年主要在歐洲海域部署，4月7日曾經穿越蘇彝士運河駛入紅海，之後返回地中海、大西洋、挪威海等歐洲海域，8月至9月與挪威軍方演習；對上一次被人拍到是10月18日駛離英國蘇格蘭克萊德海軍基地。

罕有公開動向 疑似針對伊朗 佛羅里達號前身是俄亥俄級戰略核潛艇，當時主要武器是搭載核彈頭的潛射彈道導彈；惟1994年核態勢檢討報告認為，在原有18艘俄亥俄級戰略核潛艇中，只需要14艘就滿足戰略部隊需求，因此佛羅里達號與俄亥俄號、密歇根號、喬治亞號2002年至2007年分批「去核化」，改為只使用常規武器戰斧陸攻巡航導彈，但同時可以搭載最多66名特種作戰部隊人員。美國海軍形容，巡航導彈核潛艇是隱匿及秘密平台，提供前所未有的打擊及特種作戰任務能力，配備兩組乘員使其任務靈活性更佳。

值得留意的是，美國海軍甚少公開核潛艇的動向，特別是戰略核潛艇及巡航導彈核潛艇，今次罕有宣布對地攻擊火力強大的佛羅里達號部署中東地區，被指是衝着伊朗而來，警告對方及其追隨勢力不要輕舉妄動，特別是不要乘亂攻擊派駐中東多個國家的美軍部隊。佛羅里達號曾經接受戰火洗禮，2011年3月19日發射戰斧陸攻巡航導彈空襲利比亞，成為首艘在衝突中使用該款武器的俄亥俄級巡航導彈核潛艇。

B1B轟炸機現中央司令部轄區 與此同時，美國中央司令部宣布，美國空軍一架B1B超音速轟炸機周日在該司令部轄區執行轟炸機特遣隊任務，目的是在美方與夥伴之間建立敏捷性及互操作性，同時展示美軍回應區內危機及突發事件的能力。該架轟炸機來自德州戴斯空軍基地，上月12日起以轟炸機特遣隊形式派駐英國費爾福德空軍基地。它最多搭載75,000磅常規彈藥，載彈量在美國空軍現役所有軍機當中最多，包括聯合直接攻擊彈藥、聯合空對地防區外導彈，並可以在任何時間及任何地點，快速向敵人投射大量武器。本報綜合報道

神盾驅逐艦格雷夫利號穿越蘇彝士運河前往紅海。 美國海軍第52特遣隊與美國海岸防衞隊西南亞巡邏隊在阿曼灣編隊航行。 美國駐中東地區主要兵力 航空母艦艾森豪威爾號（左）經蘇彝士運河由東地中海駛往紅海。 美國駐中東地區兵力分布 美國B1B超音速轟炸機在中央司令部轄區進行空中加油。