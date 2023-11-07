兩岸國際

黑龍江列車出軌案 倡懲逾30人

黑龍江省黑河市孫吳縣境內北黑鐵路上月15日發生旅客列車脫軌事故，多卡車廂出軌，幸無人傷亡。官方昨日公布事故調查處理情況，事故造成直接經濟損失總計71.79萬元人民幣（約77萬港元），涉及多項違規，建議處分逾30人。（綜合報道）
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