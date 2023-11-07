兩岸國際

連撞多車釀1死9傷 司機被捕

廣東省揭陽市公安局周日通報，榕城區進賢門大道老車站十字路口晚上7時52分發生一宗交通事故，造成1死9傷。傷者獲送院搶救，無生命危險。通報稱，涉事23歲司機王×偉駕駛私家車與多輛電單車及私家車發生碰撞，事後被警方當場控制，初步排除酒駕毒駕。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc