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連撞多車釀1死9傷 司機被捕
廣東省揭陽市公安局周日通報，榕城區進賢門大道老車站十字路口晚上7時52分發生一宗交通事故，造成1死9傷。傷者獲送院搶救，無生命危險。通報稱，涉事23歲司機王×偉駕駛私家車與多輛電單車及私家車發生碰撞，事後被警方當場控制，初步排除酒駕毒駕。（綜合報道）
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