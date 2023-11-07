猥褻女童致抑鬱 超市老闆僅囚9日

【本報綜合報道】河南省開封市尉氏縣一名14歲女童趙萌（化名），近日到超市購物時遭超市老闆賈×民猥褻後，因事件患上中度抑鬱及恐懼症。賈×民被尉氏縣公安局行政拘留9日，女童父親趙澤（化名）不滿處罰過輕，多番要求警方進行行政覆議，目前未有結果。

受害者父不滿 投訴未獲回覆 內媒周日報道，趙澤透露自己與賈×民相熟，對方更是縣政府×單位的公職人員。趙萌當天上午去小區門口的超市買擦膠，回家後向父親哭訴，賈×民對她又親又抱，並着她不要告知趙澤。

賈×民矢口否認猥褻行為，並拒讓查看監控，趙澤報警後，賈×民妻子無意中透露丈夫有前科。趙澤在警方陪同下翻查監控發現，老闆把趙萌叫到店內書畫室後強行對其摟抱、親吻、摸胸，縱使趙萌6次掙扎仍未息止。賈×民希望賠償2萬元人民幣（約2.14萬港元）和解。

尉氏縣公安局認為賈×民行為嚴重，以猥褻行政拘留9日。趙澤不滿處罰結果，要求警方對案件進行行政覆議不果，及去縣政府和縣信訪辦投訴，均未獲回覆。