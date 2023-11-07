旅巴景點失控翻側 1死38傷

【本報綜合報道】台灣宜蘭縣知名景點太平山國家森林遊樂區內一輛遊覽巴士周日行駛期間，疑似因煞車失靈翻側，造成1死38傷。因事出突然，加上搖晃力度強，不少乘客被甩出座位，有人遭受劇烈撞擊頭破血流。事發後眾人陸續從逃生門爬出車外脫困，有乘客形容險進鬼門關前走一回，人人驚魂未定。

今年2月曾驗車 肇事原因待查 遊覽巴士當日在下山途中，行經園區鳩之澤溫泉附近的宜專一線路段時突然翻側，車內有42人，其中39人受傷送院治療。其中一名受困的郭姓老婦被救出時已無生命迹象，最終傷重身亡。郭姓司機表示，事發時因煞車失靈無法減速，情急之下拉起手煞車，導致車輛撞擊右側護欄翻車。警方事後對司機進行酒精測試，排除酒後駕駛的情況。

有目擊者指出，車禍現場右側是山壁，左側是數十米深的山谷，車輛失控後側翻在路面，若翻落山谷恐釀成更嚴重的死傷。交通部長王國材昨日表示，至今已有23人出院 ，還有15人留院治療。針對肇事原因，他指出涉事遊覽巴士今年2月驗車，並無異狀，事故原因待調查後釐清。