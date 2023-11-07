暴雪破紀錄 東北多地停課

【本報綜合報道】內地寒潮殺到，昨日東北地區降雪進入最強時段，局部地區降雪量或突破歷史同期極值。黑龍江周日下午已發布暴雪紅色預警，該省牡丹江、雙鴨山和七台河3市同日啟動重大氣象災害（暴雨）II級應急響應。因應大雪來襲，東北多地發出停課、停航、停運等通知。

中央氣象台昨日早上繼續發布暴雪橙色預警，預計當日內蒙古、東北地區大部分地區有中到大雪或雨夾雪。隨着寒潮東移南下，西北地區東部、華北、黃淮、江淮及內蒙古中部、遼寧西部等地昨日料降溫6℃至12℃，局部地區或降溫14℃以上。昨日至今日降溫重心將向東、向南轉移，東北、華北、江淮等多地氣溫或刷新下半年來新低。

黑龍江封高速路客運停頓 針對可能發生特大暴雪，黑龍江牡丹江市公路客運服務中心周日下午5時停運全部班線，市交警部門同日下午5時50分起，全線封閉牡綏高速、鶴大高速（牡林段、牡復段）；吉林省長春市中小學昨日則改為網上授課。北京懷柔喇叭溝周日晚也開始飄雪，為確保市民溫暖過冬，北京昨日凌晨零時啟動供暖。

與此同時，浙江省台州溫嶺市防汛防旱指揮部指，受降雨量偏少影響，當地5大水庫平均蓄水率僅為35%，上周六已啟動抗旱IV級應急響應。紹興市水利局上月30日亦發布水利旱情黃色預警，舟山市水利局本月1日則發布水利旱情藍色預警。