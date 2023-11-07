湛江騎車頭盔令 小學矯枉過正 徒步離校都要戴

廣東省湛江市徐聞縣近日傳出有小學要求所有學生返學、放學時戴頭盔，「連走路、坐小車的也要戴」、「不戴還不讓進校門」。該縣教育局上周六表示，「戴頭盔進校園」是市的統一要求，但認為涉事學校在推廣過程中要求過於嚴格，該局已通知學校整改。有內媒指出，層層加碼早就為人深惡痛絕，因為只要加碼，就容易加到荒謬的程度，淪為笑話。

網傳影片顯示，在角尾鄉中心小學校門外，陸續有佩戴頭盔的學生走出校門。畫面中雖然未出現車輛或電單車，但約數十名學生走路時都戴着頭盔，當中僅一人將頭盔拿在手上。內媒上周六聯絡角尾鄉中心小學楊主任，她表示此事確有發生，隨即掛斷電話。

坐汽車亦無豁免 徐聞縣教育局辦公室工作人員回應稱，湛江市教育局統一要求學生及家長坐電單車等出行時，應做好「一盔一帶」、「一人一帽」，確保交通安全。學生進校時則應把頭盔與書包同時帶進教室，有學校更設置頭盔專區供學生存放頭盔。

據指該政策已實行一個多月，旨在增強學生及家長的交通安全意識，但對走路或坐汽車的學生不作要求。有網友諷刺道：「應該要求穿防彈衣上學才行」。另有網友猜測學校要求統一購買頭盔，背後存在利益輸送。上述工作人員稱說法失實，直言不可能。

有內媒評論，該校拿「不戴頭盔不能進校門」來要求所有學生做到，詎料這樣只會讓家長反感，同時讓學校教職工增加非必要的負擔，直言應該「讓老師多些精力來教書育人」。評論指，遏制基層形式主義和層層加碼的行動要落到實處。上級如何要求，下級按要求做到即可，既不能放鬆要求，也不能隨意加大負擔。如果違規，就要追責。本報綜合報道