美大使訪上海 稱不尋求與華經濟脫鈎

【本報綜合報道】第六屆上海進博會的美國食品與農業館昨日開幕，美國駐華大使伯恩斯發表演說指，中美經貿合作非常重要，美國並不尋求與中國經濟脫鈎。中國外交部同日證實，中美近日將在華盛頓舉行司級軍控和防擴散磋商，將就國際軍控條約履約、防擴散等廣泛議題對話交流。

伯恩斯強調中美之間貿易關係的重要性，他指中國是美國出口的最大目的地，也是繼墨西哥、加拿大後的第三大貿易夥伴，這個展會是展示美國產品的好機會。

本屆上海進博會共有來自154個國家地區、逾3,400間企業參展，美國農業部首次率領代表團參加進博會，這也是美國農業界自2016年以來、向中國派出規模最大的代表團。

美制裁部分實體 中方不滿 美國財政部日前以涉及俄羅斯為由，宣布將部分中國實體列入「特別指定國民清單」。中國商務部發言人批評美方做法是典型的單邊制裁和「長臂管轄」，破壞國際貿易秩序和規則，影響全球產業鏈供應鏈安全穩定，中方對此強烈不滿，堅決反對，並要求美方立即停止對中國企業的無理打壓，中方將堅決維護中國企業的合法權益。