陸美軍艦逼近太平島 台提升警戒

【本報綜合報道】美國海軍神盾驅逐艦杜威號上周五在南海南沙群島執行航行自由行動。台灣傳媒昨日報道，目前由台灣控制的南沙群島太平島周邊數海里內，上周五突然有美國、中國大陸軍艦與大批民兵船逼近，島上一度提升警戒狀況。台灣國安局長蔡明彥強調，如有陸美軍艦進入會通報外交部並作適當處理，海巡署會例行巡邏，也會有較大型船艦陸續部署該島，相信能穩定地區局勢。

國安局分析動態 台灣在太平島港測浚深及碼頭整修工程即將完成，港區防湧閘門安裝驗收妥當，惟近日該島周邊出現不尋常船影集結。據太平島雷達與瞭望所知，上周五早上先有杜威號航經太平島周邊12海里處水域，緊接中國大陸驅逐艦出現在該島肉眼可見的數海里內；下午周邊再出現大批看似中國大陸漁船但甲板無魚網作業的民兵船，台方經監聽國際海事緊急通訊頻道，得悉美陸船艦互聯喊話。

台灣立法院外交及國防委員會昨審查國安局2024年度預算，蔡明彥列席並備質詢被問及太平島的情況。他稱台方充分掌握相關船艦位置，國安局有分析陸方相關動態；至於太平島是否需要強化防務，他指目前島上共約200人，會向相關單位通報情況。對於為何東沙島有台灣海軍陸戰隊進駐但太平島沒有，蔡指需要整體評估，因台方任何動作都可挑起區域緊張局勢，會針對實際狀況提供建議給各單位。