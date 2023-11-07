中澳領導人會晤 商討合作

【本報綜合報道】正在訪華的澳洲總理阿爾巴內塞昨日到訪北京天壇，強調澳洲政府對華關係的原則是在能合作的地方合作，在必要的地方保持分歧。他同日與國家主席習近平會面，商討中澳關係發展。

澳洲已故前總理惠特拉姆50年前歷史性訪華並參觀北京天壇，阿爾巴內塞今次亦在澳洲外長黃英賢和中國駐澳大使肖千陪同下來到天壇，稱指這些年來兩國關係發生了變化，兩國所在的地區也出現戰略競爭。他強調，澳洲對待中國與其處理所有國際關係一樣，均保持一致、尊重以及直截了當，並通過外交解決問題。他亦承認，澳洲致力於澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），認為符合澳洲利益，也是促進地區安全、和平和穩定的重要途徑。

王毅會見黃英賢 習近平與阿爾巴內塞會面時指出，今年是惠特拉姆首次以總理身份訪華50周年，中國人民不會忘記這位中澳關係的「挖井人」。他形容，阿爾巴內塞這次訪問可以說是承前啟後、繼往開來；一個健康穩定的中澳關係符合兩國和兩國人民的共同利益，也符合地區國家的共同期待，必須要推動中澳全面戰略夥伴關係不斷向前發展。阿爾巴內塞表示，一年前在印尼峇里島與習近平達成共識，將以兩國共同利益為出發點，推進兩國關係發展。他指澳洲和中國強勁的雙邊關係，將持續造福兩國的未來。

中共中央政治局委員、外交部長王毅昨日在北京會見黃英賢。王毅指中澳之間既無歷史恩怨，也無現實衝突，共同利益遠大於分歧，這幾年中澳關係出現一些曲折，教訓值得吸取。中方一貫認為，雙方應更多聚焦積極正面議程，理性友善包容地看待對方，奉行積極務實客觀的政策，相向而行，妥處分歧，擴大合作，確保中澳關係持續健康穩定發展。