賴清德稱倘當選可阻武統 侯友宜炮轟

【本報綜合報道】民進黨台灣總統參選人賴清德周日接受專訪時表示，若當選總統，兩岸發生戰爭的機率最低，因他最有能力守護台灣安全。國民黨總統參選人侯友宜昨日批評他堅持走「台獨」方向，讓台灣這條船沉下去，讓人民的生命在大海中淹沒。

賴清德表示，台灣安全與兩岸和平不是靠中國大陸的善意，也不是向中國大陸立下投名狀；不是接受一個中國原則、九二共識，放棄主權；不是接受以一中原則為前提簽訂服務貿易協定，也不是去簽訂以一中為原則的和平協定。他又指，其領導的台灣樂於與北京交流合作，台灣希望與對方做朋友，不希望成為敵人，和平是他最重要使命，一定會致力於台灣安全、台灣海峽穩定、印太地區和平。

柯文哲勸耐心等待藍白合作 侯友宜接受訪問時稱，在民進黨掌舵下，全世界都認為台灣是世界最危險地方，賴清德又是務實「台獨」工作者，美國已經再三強調不支持「台獨」，希望兩岸對話，但賴還是堅持往「台獨」方向走，欺騙人民。他強調換自己來開船，保證一定穩定兩岸和平，台灣海峽安定，台灣安全，世界安心。

另一總統參選人、民眾黨主席柯文哲周日在高雄開講時表示，自己要證明台灣政治可有新面貌，不一定像過去一樣分黨派、貪污、官商勾結。被媒體追問「藍白合作」是否破局，他稱「不到最後關頭，請大家耐心等待」。