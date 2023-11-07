便利福建台灣往來10政策 元旦實施

貫徹落實探索兩岸融合示範區 中國大陸出入境管理局昨宣布，為了貫徹落實支持福建探索建設兩岸融合發展示範區，該局研究推出10項出入境政策措施，明年1月1日起實施，進一步促進福建與台灣之間的人員往來、便利台胞在福建居住生活，深化兩岸各領域融合發展。值得留意的是，政策措施實施時間在明年1月13日台灣總統選舉前。

台胞證可「網上辦」「口岸辦」 新措施實行台灣居民來往大陸通行證（即台胞證）「網上申辦」、「口岸申辦」、「集中代辦」，台胞到福建實現「想來即來」；推動在廈門設立出入境證件製作中心，廈金、福馬「同城生活圈」人員辦理出入境證件時限，由7個工作天縮短至5個工作天。在對台客運口岸增設資訊採集點，方便自願留存資訊的台胞使用邊檢快捷通道，同步實現「一地備案、全國通用」；推出往來福建與台灣船舶（包括台灣漁船、小額貿易商船）進出港邊檢手續網上預報預檢，提供24小時邊檢通關保障。

措施明確申請在福建定居的台胞，可以向擬定居地縣級以上公安機關出入境管理機構提交定居申請，審批時限由20個工作天縮短至10個工作天。同時擴大台胞證聯網核驗服務範圍，來福建短期旅遊、探親、商務的台胞，持用台胞證也可以享有交通出行、電子支付等公共服務便利；允許台胞人才帶外籍家政服務人員入境和停居留，方便在福建安居安業。

台旅團赴陸 明年3月1日復辦 中國大陸出入境管理局有關負責人表示，上述政策措施對服務促進福建與台灣之間的人員交流交往，支持福建建設兩岸融合發展示範區具有積極作用，目前處於有序籌備階段。當局將繼續不斷創新優化往來台灣出入境管理政策措施，積極主動服務台胞、台商、台企，令兩岸人員往來更便捷、通關通行更順暢、台胞在大陸生活發展更舒心。

另一方面，台灣交通部日前透露，明年3月1日起恢復旅行社組團赴中國大陸旅遊，該部部長王國材昨日表示，目前兩岸航點有10個直航點、13個包機點，若包機點運量穩定，將會恢復直航，目前已經請民航局研議；有關恢復安排的細節則明年農曆新年前宣布。由於組團需要3個月時間，交通部已經請旅遊業界開始與合作酒店和在地接地社、旅遊巴等談好合作安排。本報綜合報道

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