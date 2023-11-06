財閥勾結極右派 英國脫歐大陰謀

「保護市場及漁業，守衞邊界減少移民，脫離歐盟稅務束縛以提升經濟增長，打開英國與全球的貿易，把英國打造為泰晤士河上的香港或新加坡，成為歐洲旁邊的自由貿易及稅務天堂。」這是英國保守黨內的脫歐理想。而最大力推動脫歐的，是保守黨前黨魁及前首相約翰遜，以及英國脫歐黨創立人法拉杰。

約翰遜是英國最能籌款的政客，其中英國工程機械製造商JCB（世界五大）是大金主，支持他由選上倫敦市長到成為首相，約翰遜也戮力為大金主打造理想的營商環境，其實就是替財閥降稅、降管制，雖然這會減少政府稅收及減少福利開支。而他們宣揚經濟將會出現高增長，就可以改善政府的財政收入。

減少掣肘 增加收入 英國財閥抗拒歐盟有更嚴格勞工保障法例、更高食物衞生標準，支持脫歐的大資本家及精英，只關心自己的財富增長，希望可以減稅，減少企業對僱員的承擔，以及不需要在歐盟主導下和世界各國自由營商。極右的英國改革黨黨魁、大地產投資企業CLS Holdings前CEO泰斯，亦中途加入支持脫歐，目的是可撤除歐盟高標準建造業工業規範，更把脫歐連結成是英國人爭取自尊的民粹主義方向。

堅持脫歐的政經人物，還有御用智庫人物辛格漢姆，他做研究報告強調脫歐可使英國擺脫歐盟對企業生產、環境及農業的掣肘及補貼，令英國經濟冒升。但辛格漢姆其後被揭露他投身的「經濟事務學會」，其實是個不折不扣為大財團企業做「研究」、作為政治游說的組織。

當時促使保守黨大量議員在議會支持脫歐的，是他們收到大量網上「市民」意見，慫恿他們支持脫歐，否則會面對選民離心。但後來的研究發現，約100萬條這類訊息，來自一個名叫CTF Partners、做政治游說的公關公司，它曾為約翰遜選市長做宣傳工作，也服務沙特阿拉伯政府和多個大化石能源企業。

2016年公投脫歐成功，英國政府與歐盟領導商討脫歐，時任首相文翠珊較軟性的脫歐同意書草議被下議院3次否決，成為她辭職的主要導火線，結果2019年7月由約翰遜接任首相，並在年底帶領保守黨贏得全國大選，英國於2020年1月31日正式退出歐盟。直到近期，英國企業財閥與保守黨右派勢力的勾結，才陸續被揭發並公諸天下！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻