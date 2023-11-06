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潮流創意：穿忍者褲 行動敏捷
【本報綜合報道】日本影視作品常出現忍者身影，不少人驚嘆於他們神出鬼沒、難以追蹤的本領。日本有設計團隊構思出一款忍者褲（圖），除了穿着舒適外，亦加強雙腿靈活度，彷彿化身成忍者般行動敏捷。
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