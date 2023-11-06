兩岸國際

潮流創意：保溫水樽 冷熱皆宜
【本報綜合報道】炎炎夏日或酷冷冬天能享用冰涼或溫暖飲料，絕對能為一天的生活帶來正能量。英國一間初創公司設計出一款多用途水樽（圖），其中一大亮點是採用雙壁真空密封隔熱技術製成，能在不受外界環境影響下，長久保持樽內液體溫度。該款水樽可分別確保冷飲在12小時，以及熱飲在6小時內，溫度維持不變。
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