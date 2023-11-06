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險溺斃牧羊犬 與主人團聚
美國紐約市失明的邊境牧羊犬斯帕基（Sparky）近日在皇后區一個池塘蘆葦叢受困，更差點溺水。當地兩名警員接獲民眾報案後，前往該個池塘成功救回斯帕基。牠隨後獲送至當地的獸醫檢查，並與主人團聚。
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