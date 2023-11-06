奪冠力壓西方團隊 華麵包師拔群出類

內媒昨日報道，中國江蘇省蘇州市麵包師龔鑫，早前在法國舉辦的世界麵包大賽上打破往年傳統，在一眾來自西方國家參賽者中成功奪冠，嶄露鋒芒。他回國後繼續積極舉辦各種有關麵包烘焙的比賽，希望讓更多年輕人在互相競技期間，獲取寶貴經驗，培養出色烘焙技巧。

一米高大熊貓麵包矚目 來自比利時、法國和意大利等15個國家的麵包師團隊上月底參加世界麵包大賽，大會要求參賽者在8小時內製作多種麵包，包括主食麵包、酥皮糕點和西多士等。龔鑫作為中國代表團的主麵包師製作出身背琵琶和嗩吶，身旁圍繞着瑞氣祥雲的一米高大熊貓造型麵包，而團隊其他的麵包亦採用了大量中國特有原料，如青稞米、青稞粉及雞頭米等。他表示，往年大賽得獎者主要為歐洲國家代表團，今年中國隊奪冠可謂一大突破。

龔鑫成為麵包師前，曾從事工人和學習蛋糕等西點，後來到蘇州一間烘焙學校學習製作麵包，最終成為民辦高級技工學院教師，教授烘焙麵包技巧。他自2016年起參加多場國內和國際比賽，認為這是鍛煉其製作麵包能力的最佳平台，更將在此累積的經驗和心得，分享和傳授給學生。本報綜合報道