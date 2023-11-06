萊恩6度訪基輔 商烏入歐盟進度

【本報綜合報道】歐盟委員會主席萊恩上周六抵達基輔與烏克蘭總統澤連斯基會面，討論烏克蘭加入歐盟的程序與進度，並預計於本周遞交進展報告。萊恩在社交網發文：「很高興能回到基輔，進行我的第6次戰時訪問。」

自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後不久，烏克蘭就申請加入歐盟。萊恩在社交網上載自己與澤連斯基在火車站的合照，更表明立場：「我來是為了討論烏克蘭加入歐盟的道路。歐盟提供了財政支持以協助烏克蘭重建成現代、繁榮的民主國家，我們將繼續討論如何讓俄羅斯為戰爭侵略付出代價。」

下月決定命運 周三提交的歐盟評估報告，將詳細說明烏克蘭在經濟、法律和其他標準等各方面的進展。歐盟的27個成員國則將於12月舉行高峰會，決定烏克蘭是否能加入歐盟，需所有成員國一致支持才能通過。澤連斯基與萊恩會面後表示，以巴衝突正轉移俄烏戰事的焦點，認為這是俄羅斯的其中一個目的。澤連斯基否認目前的戰鬥陷入僵局，但承認俄羅斯取得空中優勢，烏克蘭急需美國製F16戰機及先進防空系統，扭轉形勢。