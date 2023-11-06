烏軍前線村莊授勳 俄射導彈轟殺20人

扎波羅熱州受襲 防長促全面調查 烏軍第128山地突擊旅日前在扎波羅熱州前線村莊舉行授勳儀式，期間一枚俄軍導彈突然來襲，超過20名士兵死亡。烏克蘭國防部長烏梅羅夫下令全面調查事件，並向死者家屬致哀。

第128山地突擊旅來自烏克蘭西部外喀爾巴阡州，目前在扎波羅熱州作戰。在上周五的烏克蘭導彈部隊及炮兵節，第128山地突擊旅於駐地頒授勳章。《烏克蘭真理報》引述內務部消息指，儀式於當日早上10時至11時舉行，突然有導彈擊中場地導致多人死亡。死者包括赫梅利尼茨基州徵兵和社會援助中心前主任沃茲尼（Volodymyr Voznyi），他最近調至扎波羅熱州的徵兵中心。

俄方宣稱連番擊退烏軍 社交網傳影片顯示，一名士兵稱第128山地突擊旅發生緊急狀況，並指軍官決定在前線村莊舉行隆重授勳儀式。烏克蘭武裝部隊戰略通訊中心承認，一枚俄羅斯伊斯坎德爾M導彈擊中頒授勳章場地，導致士兵死亡及多名居民受傷，後者傷勢程度不一。

俄羅斯智庫Rybar指出，事發地點是距離前線20公里的季米特羅韋。俄羅斯國防部在上周六戰報中，宣稱扎波羅熱戰線的俄軍在航空兵及炮兵支援下，擊退烏軍第36、65及118機械化步兵旅的突擊分隊5次進攻，並在羅博季涅附近以火力打擊烏軍第82空降突擊旅，擊斃超過30人，惟戰報沒有提及烏軍第128山地突擊旅的番號。

烏梅羅夫形容俄羅斯是陰險的恐怖分子，必須盡一切努力保護烏克蘭人民，並誠實回答陣亡士兵的親屬及朋友，他指示國防部首席監察員調查事件。外喀爾巴阡州州長米基塔呼籲居民短期內不要舉辦任何娛樂活動、音樂會等，他會在收到官方資訊並經第128山地突擊旅同意後，下令悼念陣亡軍人。

克宮否認傳媒社長撤職 此外，《莫斯科時報》上周五報道，塔斯社因對瓦格納武裝叛亂的報道不利莫斯科，導致社長米哈伊洛夫（Sergei Mikhailov）撤職，成為首名因瓦格納兵變而清算的高級文職官員。惟克里姆林宮發言人佩斯科夫稱，米哈伊洛夫被解職是錯誤消息。本報綜合報道

烏梅羅夫 扎波羅熱州是俄烏兩軍交戰前線。 扎波羅熱州受到俄軍猛烈攻擊。