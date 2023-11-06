李顯龍交棒黃循財 後年戰大選

籲黨員支持助團隊

71歲的李顯龍指，因新冠疫情影響無法在70歲前交棒，如今希望在明年11月21日行動黨70周年黨慶前如願，黃循財亦已準備好，無理由再推遲交棒。李顯龍形容自己能為國服務是莫大的福氣，一度哽咽。他說任總理近20年，國家和行動黨經歷許多難關和改變，不變的是行動黨仍對國家盡心盡力，有責任保護國家，這些在第4代團隊領導下也不會改變。對於交通部長易華仁涉貪受查，李顯龍重申不管付出多大政治代價，都會查個水落石出，行動黨對誠信和廉潔的承諾是絕不容商議的。他還表示，國會有更多反對黨議員，不代表能造就更好的政府。