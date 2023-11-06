美擬小型炸彈援以 襲哈馬斯基地

減少平民傷亡

據美國高級軍事官員透露，在以巴衝突首兩周，以色列向加薩投擲彈藥中，90％是重達1,000至2,000磅的衞星制導炸彈，其餘則是250磅的小直徑炸彈。其中，以色列上周二空襲加薩北部城市賈巴利亞難民營時，使用至少兩枚2,000磅炸彈。美國官員認為，小型炸彈更適合攻擊加薩密集城市環境，但以色列多年來儲存較大型炸彈，主要用於打擊黎巴嫩真主黨的堅固軍事陣地。