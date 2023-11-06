美擬小型炸彈援以 襲哈馬斯基地
【本報綜合報道】美國國務卿布林肯日前訪問以色列，談及建議以色列採取具體步驟，減少軍事行動造成加薩平民傷亡。美國《紐約時報》上周六報道，相關步驟包括改為使用小型炸彈攻擊哈馬斯陣地，而美國正試圖向以色列提供該類彈藥，減輕對加薩平民威脅。
減少平民傷亡
據美國高級軍事官員透露，在以巴衝突首兩周，以色列向加薩投擲彈藥中，90％是重達1,000至2,000磅的衞星制導炸彈，其餘則是250磅的小直徑炸彈。其中，以色列上周二空襲加薩北部城市賈巴利亞難民營時，使用至少兩枚2,000磅炸彈。美國官員認為，小型炸彈更適合攻擊加薩密集城市環境，但以色列多年來儲存較大型炸彈，主要用於打擊黎巴嫩真主黨的堅固軍事陣地。
匿名美國國防部高級官員透露，以軍行動至今尚未足以摧毀哈馬斯中高級領導層。以方認為哈馬斯領導層藏身加薩北部地道，以軍正尋求迫使他們轉移陣地或改變通訊方式，令他們位置暴露。美方希望以軍地面部隊分隔加薩平民與武裝分子，再進行密集清剿，或突襲加薩城部分地區來孤立武裝分子。
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