美官員：哈馬斯圖藉白車 運載傷兵赴埃及

以方另指貨車偷運濃縮機助地道供氧 美國拜登政府一名高級官員上周五表示，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯試圖利用運送受傷平民的救護車，把受傷武裝分子從加薩地帶送往埃及治療。

《以色列時報》引述拜登政府官員指，美國及埃及審查哈馬斯提供的名單，發現當中三分之一是武裝分子後予以拒絕。經過一輪查驗後，最終讓76名並非哈馬斯成員的受傷巴人乘救護車往埃及。兩名以色列高官稱，早前在一輛貨車發現多部藏在餅乾盒內偷運的氧氣濃縮機，懷疑可能是哈馬斯用於加薩地道供氧，因此不准貨車進入加薩。惟以色列官員沒有公布氧氣濃縮機的照片，亦沒有透露貨車屬於哪個組織。

加薩指以襲學校15死 埃及開放接壤加薩的拉法口岸後，每日有數百輛運載人道救援物資的貨車經以色列與埃及檢查後駛入加薩。貨車首先在埃及接受第一輪檢查，隨後駛往以色列南部尼扎納口岸，由以色列國防部政府領土活動協調處再次檢查，接着返回埃及經拉法口岸進入加薩。

加薩衞生部表示，以色列上周六攻擊一所聯合國學校，造成至少15人死亡及70人受傷。加薩衞生部發言人庫德拉在記者會表示，以色列在法庫拉學校犯下的屠殺，以色列及聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）均未評論事件。此外，巴勒斯坦紅新月會指一間醫院的急症室入口被以軍空襲，至少21人死亡。

世衞上周六表示，攻擊醫療機構，包括以醫院為襲擊目標並限制運送醫療用品、燃料和水等基本援助物資，可能構成違反國際人道主義法的行為。世衞再次呼籲以巴雙方立即停火，強調迫切需要保護所有醫務工作者、患者、醫療設施和醫療運輸。

世衞再呼籲以巴停火 美國中東人道問題特使薩特菲爾德（David Satterfield）估計，已有80萬至100萬名巴勒斯坦人從加薩北部前往南部，強調需要持續運入物資應付需求。他又估計目前仍有約35萬至40萬人留在北部。他承認，未發現哈馬斯嘗試奪取聯合國的人道救援物資及阻止物資運入加薩。本報綜合報道