以色列民眾示威 促總理問責下台

【本報綜合報道】耶路撒冷等多地上周六晚有民眾示威，要求以色列總理內塔尼亞胡下台，為無法阻止哈馬斯上月7日的突襲問責。被綁架人質的家屬同晚在特拉維夫示威，敦促政府立即解救人質，部分人同意所有人質獲釋前，以軍都不能停火。

耶路撒冷集會由早前發起反對司法改革示威的組織號召，民眾在內塔尼亞胡的官邸前聚集，指控內塔尼亞胡需為上月7日的突襲負上責任，要求他批准交換協議，換取人質獲釋。期間，示威者與警員爆發衝突，3人被捕，有人高聲質問警方「上月7日你們在哪裏？」警方指有人試圖利用人質家屬示威製造混亂，又稱哈馬斯突襲當日有58名警員殉職，數十人為保護加薩邊境的以色列居民而受傷。

家屬要求政府盡快救回人質 哈馬斯挾持了至少246人到加薩，部分人質的家屬在特拉維夫藝術館外集會，他們手持被擄家人的相片，促請政府盡快救回人質。一名母親指，自己的兩名女兒和外孫都遭哈馬斯挾持，「如果總理說『我們將一同獲勝』，一同代表與人質一起，在所有人質獲釋前不能停火」。示威期間，特拉維夫響起防空警報，顯示有哈馬斯火箭彈來襲，在場人士一度需疏散找掩護。