數千人遊行至白宮 稱不要猶太人國家

【本報綜合報道】美國首都華盛頓上周六有數千名示威者遊行至白宮外，揮舞巴勒斯坦旗和高叫口號，聲言「不想要猶太人國家」，部分人更搖動白宮西北面的大閘並試圖攀爬。

奧巴馬言論遭猶太聯盟批評 示威者在白宮外抗議，要求解放巴勒斯坦，又用粗口怒罵美國總統拜登。民眾搖動白宮大閘，又用紅色油漆在外牆印上手印，象徵加薩浴血，另有人高呼「真主偉大」、「立即停火」、「我們不想要一個猶太人國家，我們想要『48』！」等口號。「48」所指的是1948年，以色列於當年5月14日建國，翌日阿拉伯5國聯軍立即攻打以色列，試圖消滅以色列。特勤局表示，白宮外的示威者其後散去，沒有人被捕。

美國前總統奧巴馬上周六表示，若有機會在以巴戰事採取建設性行動，那就需承認事情複雜性。共和黨猶太聯盟抨擊奧巴馬在任內姑息伊朗訓練哈馬斯，認為他的言論只是想淡化罪責。聯盟強調，哈馬斯對當前戰爭難辭其咎，當以色列面對哈馬斯野蠻攻擊時，奧巴馬卻指摘以色列。