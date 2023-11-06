也門叛軍頻施襲 美航母赴紅海威嚇

沙特防空系統攔截射以色列導彈 也門叛軍青年運動近日接連向以色列紅海地區發動彈道導彈和無人機襲擊，並揚言會繼續施襲，美以兩國調整紅海軍力部署。美國海軍第5艦隊上周六公布，艾森豪威爾號航母打擊群穿越蘇彝士運河抵達紅海。

美軍公布，艾森豪威爾號、神盾巡洋艦菲律賓海號、神盾驅逐艦梅森號從地中海穿越蘇彝士運河抵達紅海，打擊群為中東地區帶來額外航空和海軍資產，為第5艦隊提供更大靈活性和海上能力。打擊群指揮官米格茲（Marc Miguez）表示，艾森豪威爾號抵達中東地區顯示美國海軍在國家領導人決定平衡海上能力支持國家安全優先事項時，靈活應變的速度和靈活性。打擊群為中央司令部帶來無與倫比作戰優勢，將利用海軍在戰區的存在，加強地區安全，與盟友和合作夥伴並肩作戰。

艾森豪威爾號航母打擊群由第2航空母艦打擊群指揮，編隊包括旗艦艾森豪威爾號航母、神盾巡洋艦菲律賓海號、神盾驅逐艦格雷夫利號及梅森號，美國海軍第3艦載機大隊及其9個中隊，以及訊息戰指揮官。艾森豪威爾號上周進入地中海後，曾與福特號航母打擊群會師展開聯合訓練。

以軍護衞艦紅海布防 此前，由美國海軍兩棲攻擊艦巴丹號搭載的第26海軍陸戰隊遠征隊原定從紅海北上前往東地中海，但美國官員指巴丹號和卡特霍爾號船塢登陸艦延長部署紅海，巴丹號現時位於紅海北部。除了上述兩艦，紅海還有兩艘美軍神盾驅逐艦，分別是托馬斯．哈德納號和卡尼號。卡尼號於上月19日曾在紅海使用艦炮實施防空作戰，攔截也門叛軍青年運動向以色列發射的巡航導彈及無人機。除了美軍，以色列海軍上周二已增派薩爾5型護衞艦到紅海，加強防空能力。

以色列傳媒昨日報道，一枚從也門射向以色列的導彈在沙特阿拉伯境內遭攔截。報道指，導彈飛越沙特西北部的紅海沿岸省份塔布克時遭攔截，網傳畫面則顯示晚間突出現巨大火光。

知情美國官員早前透露其中一枚巡航導彈由沙特防空系統攔截並落入境內，沙特軍方隨後啟動加強戰備狀態程序。本報綜合報道