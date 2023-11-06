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龍門陣
兩食肆連環氣爆 2人受傷
爆炸威力巨大。
【本報綜合報道】台灣新北市中和永貞路一家北方麵食館昨日上午9時許發生氣爆，造成兩名員工受傷，需送院治理。未料至10時許，消防局又接獲新莊區輔仁大學對面建國一路上，一間火鍋店也發生氣爆。救援人員趕往現場後，發現店面全遭炸毀，現場一片狼藉，散落的裝潢四散，未有人員傷亡。
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