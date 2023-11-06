雪橇犬咬傷童醫費逾4萬 狗主稱賠不起

【本報綜合報道】湖南省邵陽市城步苗族自治縣丹口鎮10歲男童軒軒（化名）上周三被阿拉斯加雪橇犬狂咬至重傷，他已從深切治療部轉至普通病房，狗主家屬表示會承擔責任，惟家境困難賠不起，但已向男童家屬賠償兩萬元（人民幣‧下同，約2.14萬港元）。

軒軒家屬指出，孩子的手術整整進行了7小時。狗主家屬上周四送來1萬元（約1.07萬港元）醫療費後，於上周六再次打款1萬元賠償。目前，軒軒的醫療費已經累積到4萬元（約4.28萬港元），兩級政府及公安部門直至昨日仍未明確回應事件的協調和處理情況。

湖北易聖律師事務所合夥人律師袁三慧認為，飼養狗隻對他人造成傷害，狗主要承擔民事賠償責任，並有可能因過失致人重傷罪，而須承擔刑事責任，處以3年以下有期徒刑或拘役。另外，如果狗主放任管理其狗隻，使其威脅到公共場所安全，則涉構成以危險方法危害公共安全罪，因致人重傷、死亡或使公私財產造成嚴重後果，而被處以10年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑。