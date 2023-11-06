江門市府啟動抗震機制調派人員

【本報綜合報道】因應廣東省江門恩平市前晚迎來地震，江門市抗震救災指揮部根據《江門市地震應急預案》，於同晚8時啟動抗震Ⅲ級應急響應，同時派出工作組，並組織恩平及相關部門排查地震影響情況。江門消防救援支隊及恩平消防救援大隊分別派人前往震央偵查，省消防救援總隊全勤指揮部亦透過視頻調動人手。

鐵路交通受影響 列車延誤 縱使地震無破壞性，震感卻強烈，影響範圍廣闊，江門市抗震救災指揮部要求各級各類抗震救災責任人立即上崗到位，認真履行職責，及時核查、上報災情訊息，提前向受影響區域預置應急力量和救援裝備，做好抗震救災工作，確保人民群眾生命財產安全。

來自恩平大槐鎮的羅先生憶述，地震發生時有明顯震感，晃動並不強烈，家人迅速下樓避險。他稱其身處農村老家父母目睹桌椅晃動，伴隨「轟」一聲巨響，就連村內的狗都在狂吠，幸未造成財產損失，各人也沒有大礙。

另外，中國鐵路廣州局集團有限公司廣州南車站前晚公布，為了確保列車及旅客安全，深湛鐵路開平南至陽江站間臨時封鎖，陽江站至陽西站間限速運行，導致深湛鐵路旅客列車出現不同程度延誤。