恩平4.3級地震 省港澳同晃動

廣東進入活躍期 專家指仍處正常範圍 廣東省江門恩平市前晚7時24分發生黎克特制4.3級地震，廣州市、深圳市、珠海市、香港及澳門等地均有震感，餘下36分鐘迎來另外5次餘震，最強一次達到1.3級，暫未收到人命傷亡及財產損失報告。廣東省地震局研判，震央附近一帶未來數天發生更大地震可能性不大。

根據國家地震科學數據中心數據，截至前天為止，廣東本年一共發生16次2.5級以上地震，最強一次地震於10月23日凌晨3時在汕頭市南澳縣海域發生，震級達到5級，距離此次恩平地震不足15天。此外，河源本年一共迎來8次地震，佛山市則有3次，陽江亦發生兩次，湛江市、汕頭及江門市各有一次。

若與過去數年同類數據相比，廣東2022年發生7次2級以上地震，2021年則有5次，2020年、2019年及2018年分別為7次、6次和6次。換言之，全省本年發生地震頻率的確比起過去數年為多。

屬淺層地震 致多地有震感 然而，廣東地震台強調，根據省內區域構造、歷史地震活動、地震序列類型等分析認為，再次發生更強地震可能性不大。副台長王力偉亦認為，恩平地震活動特徵主要以孤立型為主，該次地震應是個孤立型地震。

被問及為何省內多地會有震感，王力偉解釋該次地震屬淺層地震，震感相對強烈。他另提到，震感還與樓層高度有關，若民眾所處樓層較高，感受地震烈度相對較強，而所處的區域假如是沉積層比較厚，往往會放大地震波，導致震感比起其他地方更為強烈。

針對民眾質疑廣東是否進入地震活躍期，王力偉早前澄清，從現有數據判斷，廣東目前處於地震活動第二個大周期的第5地震活躍幕，進入地震相對活躍階段，不過從廣東乃至華南地區來看，地震活動目前仍處正常範圍。

廣東建築物可抵禦5級地震 由於廣東地區建築物抗震設防要求是能夠達到6至8度，理論上即使迎來5級左右地震，致災風險依然很低。內媒昨天有文章提醒，若遇破壞性地震，民眾千萬不可驚慌，需保持冷靜頭腦，及時根據震動狀況判斷地震遠近、大小，再決定到底跑出室外抑或留在室內避震，需結合所處環境做出保障安全決定。本報綜合報道