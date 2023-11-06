胎兒內臟逆位大增 疑涉新冠

【本報綜合報道】上海交通大學醫學院研究員近日在國際醫學期刊發表論文表示，在中國取消新冠清零政策後今年前7個月，通過超聲波確診的胎兒內臟逆位病例發生率，是過往8年平均年發病率的4倍多。

達近年平均數逾4倍 上周四出版的《新英格蘭醫學雜誌》發表了上海交通大學醫學院附屬國際和平婦幼保健院王彥林為第一作者的研究成果。研究分析了湖南省婦幼保健院和中國福利會國際和平婦幼保健院兩家大型婦產科醫院於2014年1月至2023年7月間，通過產前超聲波診斷確診為先天性內臟逆位的胎兒比例。結果發現今年前7個月，兩家醫院中確診為內臟逆位的胎兒數量顯著增加，共發現52宗全內臟逆位和4例部分內臟逆位。根據觀察結果提示，新冠感染與胎兒內臟逆位之間可能存在關聯。

論文又表示，新冠流行與胎兒內臟逆位發生率增加之間的確切因果關係尚未完全闡明。內臟逆位本身發病率低、基數小，即使增加了幾倍，逆位診斷仍然極其罕見，所以不必過度焦慮；目前觀察到的現象是否與新冠感染有直接關係，還沒有證據。