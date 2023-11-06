美軍官料七成台人會留下抗武統

【本報綜合報道】美國空軍部長辦公室台灣—中國事務主任吉米·簡（Jimmy Chien）日前估計，一旦北京武統台灣，70%台灣人會留下對抗，20%人會選擇離開台灣，10%人會投降。大多數台灣軍人表明拒絕充當炮灰，若要他們戰鬥到底，前提是獲得必要訓練和武器。

吉米·簡上周三在華盛頓智庫「全球台灣研究中心」撰文，他提到自己最近在台灣逗留兩個半月，以融入和了解當地民眾，作為其職業培訓一部分。他和數百名台灣人交談，許多人認為武統只是西方口號，不可能成真，而解放軍艦艇和戰機在台灣周邊活動，只是炫耀行為，而非明顯威脅。

不少人指近乎未受訓作戰 台灣實行義務兵役制，一旦台海爆發衝突，將依賴200萬名預備役軍人。吉米·簡指，幾乎所有與他交談的軍人都對台軍訓練、維護和戰備狀態有負面評價，大多數人稱幾乎未接受過戰術或作戰訓練，大部分時間用於打掃、刷牆和除草。預備役軍人定期接受教育召集，大多數人繼續執行行政任務，他們認為是浪費時間。