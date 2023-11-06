服役半世紀 台F5戰機年底解除戰備

美助140架F16升級將完成 隨着勇鷹高級教練機陸續交付，台灣空軍服役50年的F5戰機將在年底解除戰備任務，僅保留照相偵察的RF5機型，配合F16V戰機執行偵察任務。待美國交付MS110多光譜機載偵察系統、MQ9B無人機，以及台灣自製無人機陸續投入戰備任務後，RF5將分批淘汰。

美國協助台灣升級現役140架F16A/B至F16V，預計年底前全數完成。台灣對美採購的66架F16V將於2026年全數交機，並部署台東空軍志航基地，取代基地內肩負訓練及戰備任務的F5。因應組織編裝調整，目前志航基地的第7飛行訓練聯隊，將更名為第7戰術戰機聯隊。隸屬空軍軍官學校編制的飛行指揮部，將獨立升格為空軍飛行訓練指揮部，兩個新單位將於12月1日編成。

勇鷹高級教練機陸續交付 執行戰術偵察任務的RF5本來有7架，其中兩架已失事墜毀。台灣中科院院長張忠誠日前透露，有意把退役F5變為無人機及靶機。惟台媒上周六引述軍方人士指，目前沒有計劃把退役F5改裝為無人機，但會把它們轉交教學單位或展出，可能作為機場跑道旁的誘餌機。

台灣向美方採購4架MQ9B無人機，目前已選訓赴美受訓人員，預計明年展開初始訓練，後年MQ9B交機抵台。

勇鷹高教機首架原型機於2019年9月在台中漢翔公司出廠，翌年6月在台中首飛，目前已穩定交機，未來將取代AT3高教機及F5部隊訓練機，司職基礎飛行與部隊換裝訓練。台灣空軍機師培訓將從原來3階段3機種（T34初教機、AT3高教機、F5部訓機），簡化為3階段2機種（T34初教機、勇鷹高教機），以銜接未來F16V等先進戰機戰訓任務。

擬促官兵強化反裝甲能力 此外，台軍一年役期義務役制度定於明年元旦起實施，陸軍分兩階段向中科院採購逾萬具紅隼反裝甲火箭。台灣陸軍擬要求不論是志願役或義務役官兵，只要在地面部隊反裝甲連或相關單位服役，需具有紅隼火箭實際射擊經驗，以強化反裝甲能力。本報綜合報道